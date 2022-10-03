У Стокгольмі розпочався Нобелівський тиждень. Першими, за традицією, оголошують володарів Нобелівської премії з фізіології та медицини.

Лауреатом став шведський вчений Сванте Паабо. Премію дали за дослідження "генома вимерлих гомінінів (група, яка об'єднує горил, шимпанзе, а також сучасних людей та вимерлих представників роду Homo - ред.) і дослідження еволюції людини".

У прес-релізі комітету зазначається, що Паабо зумів "секвенувати геном неандертальця, родича сучасної людини. Вчений також виявив, що передача генів походить від цих гомінідів, які нині вимерли, до homo sapiens після міграції з Африки майже 70 тис. років тому.

Це має фізіологічне значення і сьогодні - наприклад, впливаючи на те, як наша імунна система реагує на інфекції.

У 2021 році нобелівськими лауреатами в галузі медицини та фізіології стали вчені Девід Джуліус та Ардем Патапутян. Нагороду їм присудили за дослідження рецепторів температури та дотику.

4 жовтня оголосять імена володарів Нобелівської премії з фізики, 5 жовтня - з хімії, 6 жовтня - з літератури, а 7 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру. 10 жовтня стане відомо, хто отримав премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, засновану Державним банком Швеції у 1968 році.

Вручення нагороди відбудеться 10 грудня у день смерті Альфреда Нобеля. Зазвичай лауреати одержують нагороди особисто на урочистій церемонії за участю короля Швеції Карла XVI Густава. У 2020 та 2021 роках церемонія через пандемію проводилася у відеоформаті.