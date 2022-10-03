Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки та оборони (РНБО) запровадити санкції проти ряду переважно російських компаній, пов’язаних з азартними іграми та лотереями. Про це йдеться у розпорядженні уряду №797 від 7 вересня, повідомляє Censor.net з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, пропонується запровадити спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) проти 38 російських юридичних осіб терміном на п’ять років.

До цього переліку увійшли АТ "СпортБет", ТОВ "П’ятигорський іпподром", ТОВ "Ф.О.Н.", ТОВ "Фортуна", ТОВ "ПМБК", ТОВ "Управляюча компанія НКС", ТОВ "Букмекерська контора "ПАРИ", ТОВ "Атлантик-М", ТОВ "Бетрінг", ТОВ "РУС-Телетот", ТОВ "БК "Марафон", ТОВ "Фірма "СТОМ", ТОВ "Санторин", ТОВ "Букмекер Паб", ТОВ "Інвест Гарант", ТОВ "Панорама", ТОВ "ЛЕОН", ТОВ "БЕТ.РУ", ТОВ "Мелофон", ТОВ "БК "Олімп", ТОВ "Фонкор" ТОВ "Голден Бет", ТОВ "Спортрадар", ТОВ "Стар Бет", ТОВ "Інвестиційна компанія "Центр", АО "Росіподроми", ТОВ "Спортлото", АО "ГСЛ", ТОВ "Спортивні лотереї", ТОВ "Алтай Пелас", ТОВ "Невеленд", ТОВ "Юні Геймінг Компані", ТОВ "Домейн", ТОВ "Джи1Інтертейнмент", ТОВ "Даймонд Форчун", ТОВ "Перс", НАО "Шамбала" і ТОВ НКО "Мобільна карта".

Також, згідно з отриманою Національним банком України інформацією правоохоронними органами здійснюються заходи щодо розслідування фактів виведення безготівкових активів за межі території України з метою маскування джерел походження грошових коштів та майна, вчинення фінансових операцій з резидентами держави, що здійснила збройну агресію проти України.





"За вище зазначеною інформацією керівник та кінцевий бенефіціарний власник SIA "ROYAL PAY EUROPE" (Латвія) Кондратенко Сергій є громадянином держави, що здійснила збройну агресію проти України, а подвійне громадянство та компанію з реєстрацією у Латвії використовує для обходу міжнародних санкцій та фінансування держави, що здійснила збройну агресію проти України, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом від незаконної організації грального бізнесу на території України та російської федерації.

Ураховуючи вищевикладене Національний банк зобов’язує здійснити моніторинг ділових відносин/фінансових операцій клієнта SIA "ROYAL PAY EUROPE" (Латвія) та вжити заходи, передбачені пунктом 15 постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами)", – йдеться в документі.

Як повідомляли ЗМІ, 30 вересня Президент України Володимир Зеленський закликав український парламент без зволікань прийняти закон про націоналізацію російських активів. Так, Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних та юридичних осіб Росії.