Перемоги українських військових на фронті спричинили хаос у російському інфопросторі. Бо якпояснити вгодованому пропагандою глядочеві чому "друга армія світу" здає місто за містом? Та й взагалі - куди ж поділася регулярна армія, якщо доводиться набирати амоторську? Саме наш контрнаступ та бездарна мобілізація у росії - докорінно змінила тон кремлівської пропаганди. Ба більше: Кадиров публічно почав критикувати військове командування рф та ще й в унісон із Пригожиним. Чи стане це початком політичних бунтів? Деталі - в сюжеті Карини Вакарєвої.

Після поразок путіна та його війська в Україні російські пропагандисти, схоже, геть втратили минулий запал. Рупори кремля, які роками кричали, що ні України, ні української нації не існує, нині визнають: нація є, і вона дає відсіч росії на кожному метрі нашої землі.

Надо отдать должное. Они, судя по всему, за 30 лет сколотили нацию.

российской армии там противостоит очень сильная армия, которую поддерживают в экономическом и технологичском плане государства Европы.

Фейкова імперія зла розсипається просто на очах. Бо скільки б не годувала рф свою аудиторію байками про "другу армію світу", всьому є межа. І починається вона там, де українські захисники дають "прикурити" російським окупантам.

Олії у вогонь підлив і сам диктатор.

Указ о частичной мобилизации подписан.

Тож поки потенційні жертви мобілізації масово виїжджають з країни, а загарбники на українських землях кивають п'ятами зі своїх позицій…

Только закончили перекидывать всю *уйню ребятам на передок. Х*як, накрыли, бл*ть.

На федеральних каналах - різко змінили тон.

Ну как-то тревожно мне. Естественно хочется, чтобы наши только давили, только наступали, но в жизни так не бывает.

Путінські крикуни вже не вперше демонструють вміння перевзуватися у стрибку. З початку повномасштабної війни риторика російських пропагандистів була сповнена самовпевнених заяв.

Мы Украину победим за два дня. Ну что там побеждать ту Украину, Господи.

Та менше, ніж через місяць заяви вже були такими:

Захватить страну так быстро, разумеется, невозможно.

Втеча з острова Зміїний, крейсер "Москва" та десятки російських генералів, що полягли в Україні, могли викликати панічні настрої. Тож кремлівським рупорам, аби заспокоїти свою публіку, довелося нагадувати про ядерний потенціал.

Берлин, Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет?

Это закончится или совсем плохо для всего мира или мы победим. Третьего здесь не дано.

Та з контрнаступом ЗСУ на Харківщині російська пропаганда почала... плакати. І медійні посіпаки путіна поступово капітулюють.

Володимир Фесенко, політолог:

Вони не знають, про що говорити. Тому що когнітивний дисонанс, шизофренія проявляється у путіна. Про військові поразки путін жодного слова не каже.

І на цей раз забувся пропагандистам розіслати методичку. Бо ж деякі заяви таки дивують. Спершу Симоньян і про спільне мирне минуле українців та росіян заспівала, а тепер - уже й від причетності до влади відхрещується.

Я тоже общество. Я не власть. Оттого, что меня показывают по телевизору, я же не власть.

Після поразки "другої армії світу" у Лимані - замість переможних реляцій і тверджень, що "все йде по плану" у російських ЗМІ почали шукати винних.

Эти люди, которые убедили президента путина, что спецоперация будет короткой и эффективной - только зайдём, Росгвардия, там кадыровци наведут порядок. Вот эти люди ну просто подставили нас очень сильно.

Если мы богатая страна, почему мы собираем на коптеры, бронежилеты?

Спонсоровані кремлем медіа взялися критикувати і мобілізацію, і псевдореферендуми.

Продолжать делать вид, что все нормально, все идет по плану, нельзя. Трудные решения неизбежны.

Володимир Фесенко, політолог:

Поки вони намагаються не чіпати першу особу - самого путіна. Критикують переважно генералів російських, розносять їх вщент.

У кремлі почалася справжня "гризня". Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у втраті Лиману російського генерала Лапіна.

Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы розжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.

І тут цікава синхронність. Кадирова публічно підтримав власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, розкритикувавши військове командування росії. І це вже свідчення того, що у росії почалася битва політичних еліт.

Володимир Фесенко, політолог:

Хочуть, я так розумію, стати лідерами цього військового наступу на Україну.

Тарас Загородній, політолог:

Так, вони були на підтанцовках в кремля, а тепер вони вирішили, що самі можуть стати кремлем.

Тріщина, яку дав пропагандистський фасад, із кожним днем більшає. Через тотальну брехливість, рупори кремля вже не матимуть такого потужного впливу на свою аудиторію, як раніше.

Тарас Загородній, політолог:

В гарну громадянську війну на території росії я вірю.

Тож залишилось тільки видати росіянам в руки зброю. І її вже видають. У рамках мобілізації.