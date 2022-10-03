Люди з різними інтелектуальними можливостями здатні працювати поруч і робити разом одну справу.

Абсолютно різні люди можуть робити спільну справу. Працівники соціального кафе у Києві доводять це на власному досвіді. Вони беруть на роботу людей із синдромом Дауна. Які страви готують у закладі, які обов'язки у таких працівників та яку благодійну мету переслідують засновники? Про це - далі.

Настя вже відпочиває після робочого дня. Тут, у кафе, вона миє підлогу та прибирає на столах після гостей. В інших працівників - свої обов'язки.

Леся Микитина – повар:

Каждый уже знает допустим свой процес, что у него получается - есть ребята, у которых получается хорошо - делают нарезку. У нас Геля - она у нас богиня нарезки, она просто шикарно ее делает. Но если ребята у которых с нарезкой, как бы им тяжеловато с ножом работать, они нам помагают в уборке.

Зазвичай роботодавці не беруть на роботу людей із розумовими відхиленнями. Втім у цьому кафе кажуть - люди просто не розуміють, як знайти підхід до таких працівників.

Ангеліна - працівниця в кафе:

Работается отлично. - Мені більше подобається гавайська піца, тому що там є курка та ананаси.

Аліна розповідає - ідея заснувати кафе, де зможуть працювати поруч досвідчені кухарі та новачки з синдромом Дауна, виникла 3 роки тому.

Аліна Живаго - власниця кафе:

Я побачила Європейський приклад кафе, де працює також молодь з синдромом Дауна та інтелектуальними порушеннями. Саме надихнулася цим проєктом, що в Європі є такі компанії, молодь працює, як вони змінюються, як їх брали на роботу, якими вони стають через рік роботи в звичайній компанії.

Розпочали власну справу з приготування піци та випікання хліба.

Аліна Живаго - власниця кафе:

По-перше, донька навчалася і вже, ну мабуть там вже - поки придумала проєкт, поки зрозуміла, звідки брати гроші, поки нам там розробили айдентіку. Так воно по трошки, а потім вже що так вона навчалася, закінчить училище, а потім зробимо. Як раз буде місце, де зможе працювати.

Люди з різними інтелектуальними можливостями здатні працювати поруч і робити разом одну справу. Це основна концепція закладу. Тут знайдеться робота для кожного.

Аліна Живаго - власниця кафе:

У нас 7 працівників особливих, і є сильніші, є слабкіші. Ті, що сильніше, вони більше допомагають шефам. А ті, що такі більш слабкіші, вони прибирають, миють пол, ухажують за квітами, витирають столи.

Власники кафе поки що тільки налагоджують повноцінну роботу закладу. Серед найближчих планів - довести рецепт хліба до ідеалу. Аби частину продукції віддавати незаможним сім'ям і нашим захисникам на передову.