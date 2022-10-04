Радянська і російська співачка Алла Пугачова після від'їзду з дітьми з росії опублікувала в Instagram пост, де різко відповіла своїм критикам.

Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ.

Кому саме Пугачова адресувала свої слова, з повідомлення незрозуміло.

Наприкінці вересня 73-річна Алла Пугачова, яка у серпні повернулася до росії, знову виїхала з країни. Виявилося, що Пугачова приїжджала до росії, щоб забрати документи дітей з школи та виставити на продаж свій замок у селі Грязь на Московщині.

Після повідомлень ЗМІ про від'їзд Пугачової з росії на телецентрі "Останкіно" в Москві з'явилося повідомлення адресоване Примадонні: "Алла, так ***** (зачем) ты вообще приезжала?"

18 вересня Алла Пугачова попросила мін'юст рф оголосити її "іноземним агентом" вслід за її чоловіком, Максимом Галкіним, якого включили до реєстру "іноагентів" за день до цього. Пугачова назвала свого чоловіка "справжнім патріотом Росії", який бажає своїй країні "мирного життя, свободи слова" та "припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі".