Засновник компанії SpaceX Ілон Маск планує завершити угоду щодо купівлі компанії.

За даними агентства, Ілон Маск має намір викупити Twitter за ціною 54 долари за акцію. Розмір угоди складе 44 млрд доларів, як і планувалося спочатку.

Напередодні Ілон Маск знову запропонував викупити Twitter за запропонованою у квітні початковою ціною 54 долари за акцію. Наразі акції компанії торгуються близько 48 доларів за акцію, ринкова капіталізація компанії становить приблизно 36,7 млрд доларів.