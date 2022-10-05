ЗСУ купили у окупантів БМП-1 з екіпажем (відео) [ Редагувати ]
У мережу з'явилося відео здачі в полон українським захисникам російського екіпажу БМП-1. Відео репостнув голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Відео виклали на Telegram-каналі "Николаевский Ванек" з коментарем:
Ми купили БМП-1. Подробиці завтра.
На відео, група українських військових чекає на російський БМП з білим прапором на стволі. З машини виходять три члени екіпажу і лягають обличчям униз. Українські військові доглядають їх та зав'язують руки. Повідомляється, що це відбулося на Миколаївсько-Херсонському напрямку.
Нагадаємо, що Міноборони України платить росіянам за справну техніку. 23 вересня окупанти продали Кіму позашляховик "Тигр".
ЗСУ вже почали брати в полон перших мобілізованих росіян.
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