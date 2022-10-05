Український уряд звільнив з російського полону 5 британців: чому не всі іноземці повернулись до родин

Чотирьох із них російські окупанти захопили під час боїв на півдні України. Ще одного - під час гуманітарної місії. Хто ці люди, та чому не всі бранці повернулися до родин - розповість Світлана Чернецька з Лондона.