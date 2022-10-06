Збройні сили України захопили таку кількість російської зброї, що Москва перетворилася на найбільшого постачальника важкого озброєння для України. Захоплена бронетехніка та артилерія допомагає українським військам відвойовувати східні райони Донеччини, і просуватися далі на схід і південь. Про це пише The Wall Street Journal.

Швидкий прорив ЗСУ на Харківщині призвів до того, що сотні одиниць російської техніки опинилися в руках українських захисників. Російська армія залишила важке озброєння та склади з припасами під час неорганізованого відступу.

Деяка техніка була готові до негайного використання, інша ремонтується, щоб повернутися на фронт. Танки, автомобілі та гармати, занадто пошкоджені, щоб їх можна було відремонтувати, розбираються на запчастини.

Росіяни також залишили велику кількість радянських артилерійських снарядів, які майже закінчилися в Україні.

У поєднанні зі зброєю, захопленою під час відступу Росії з Київщини та решти півночі України у квітні, ці нещодавні успіхи перетворили Москву на найбільшого постачальника важкого озброєння для України, який значно випереджає США та інших союзників за кількістю. Однак зброя, що постачається Заходом, зазвичай більш сучасна і точна.

За підрахунками Міноборони, Україна захопила:

460 російських танків;

92 самохідні гаубиці;

448 бойових машин піхоти;

195 бойових броньованих машин;

44 реактивні системи залпового вогню.

Лише один батальйон "Карпатська Січ" після того, як увійшов до Ізюма, захопив 10 сучасних танків Т-80 і п'ять 152-мм самохідних гаубиць 2С5 "Гіацинт".

Заступник начальника штабу Руслан Андрійко сказав, що "у нас стільки трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити".

Начальник штабу українського артилерійського дивізіону на харківському фронті повідомив, що його підрозділ тепер використовує 4 нещодавно захоплені російські 152-мм самохідні гаубиці 2С19 "Мста", поряд з американськими гарматами, і тепер має вдосталь боєприпасів радянського калібру.

У росіян більше немає переваги у вогневій потужності. Ми розгромили всі їхні артилерійські частини перед початком наступу, а потім почали просуватися вперед так швидко, що вони навіть не встигли заправитися і завантажити свої танки.

Журналісти "Інтера" зняли сюжет про російський "ленд-ліз": росіяни залишають купу техніки після втечі.