Росіяни не шкодують своєї техніки й полишають її на полі бою

Втікаючи, росіяни залишають військову техніку. Українці жартують про рашистські "жести доброї волі" та "ленд-ліз", а військові збирають з позицій ворога трофеї. Тож мають понад 400 російських танків, 700 бронемашин різного типу і 170 різних артилерійських систем, повідомляє речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Щоправда, не всю техніку вдається використовувати одразу, чимало відправляють на ремонт.

Хто та як лагодить військові трофеї? Разом з колегами з Військового телебачення ми з'ясували.

БТРи, самохідні гаубиці, і безліч інших машин війни. Це трофеї, що днями дісталися бійцям 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Росіяни не шкодують своєї техніки й полишають її на полі бою, тікаючи під натиском наших бійців.

Олег Дудка, кореспондент Військового телебачення:

Селище Соснове було звільнене в ході наступальної операції наших військових. Населений пункт всіяний залишками ворожої техніки. А позаду мене - російська РСЗВ "Ураган", яку знищили наші артилеристи.

Євген, військовослужбовець збройних сил України:

Заправщик стоїть, Камази, Урали для особового складу. Тобто тут багато техніки - БТР там далі стоїть спалений.

Відступаючи від села, російські солдати кидали й розбиті машини, і взагалі непошкоджені.

Євген, військовослужбовець збройних сил України:

Наші взяли хлопці танк Т-80. Взагалі на ходу, з паливом. Все, як треба. І БТРи. Техніки взагалі-то багато.

Якщо машина суттєво постраждала під ударом наших артилеристів, її розбирають на запчастини.

Богдан, військовослужбовець збройних сил України:

Тут є хороший мотор, впускні колектори, генератори… Хочемо забрати собі на запчастини.

Потім ці деталі ремонтники використовують, аби повертати до життя іншу пошкоджену техніку.

Богдан, військовослужбовець збройних сил України:

Ми восстанавліваєм техніку. Ремонтуємо, щоб наші хлопці мали, на чому їхати. Також якщо є трофейна техніка, відновлюємо її та передаємо на фронт.

Ось одна з майстерень, де просто на наших очах ремонтують - не ворожу, свою техніку. Це бронетранспортер М113. Подарунок від Сполучених Штатів Америки.

Василь, військовослужбовець збройних сил України:

Наша задача - максимально швидко, якісно машину зробить, у найкоротший термін. І відправити хлопцям на передову, щоб вони могли виконувати бойове завдання.

Дмитро ще пів року тому був учителем фізики. А зараз допомагає ремонтувати пошкоджену техніку.

Дмитро, військовослужбовець збройних сил України:

Почалась війна, пішов добровольцем у ЗСУ. Зараз працюю автоелектриком, проводимо електрику де треба.

Ми застали хлопців за роботою у майстерні. Втім нерідко їм доводиться працювати мало не на полі бою!

Василь, військовослужбовець збройних сил України:

Бригада виїжджає ближче до бойових дій. Робить швидкий ремонт - заміну гусениці, заміну катка. Це ми виїжджаємо в будь-який час. Хлопці виїхали, поміняли гусеницю, каток… цей ремонт ми вже швидко навчились робити.

Завдяки професійній роботі наших ремонтників, пошкоджена військова техніка повертається на фронт "на ходу". І знову її броня дарує захист нашим бійцям, а її зброя нещадно б'є в бік позицій російської армії.