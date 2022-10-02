Російський "ленд-ліз": росіяни залишають купу техніки після втечі [ Редагувати ]
Втікаючи, росіяни залишають військову техніку. Українці жартують про рашистські "жести доброї волі" та "ленд-ліз", а військові збирають з позицій ворога трофеї. Тож мають понад 400 російських танків, 700 бронемашин різного типу і 170 різних артилерійських систем, повідомляє речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Щоправда, не всю техніку вдається використовувати одразу, чимало відправляють на ремонт.
Хто та як лагодить військові трофеї? Разом з колегами з Військового телебачення ми з'ясували.
БТРи, самохідні гаубиці, і безліч інших машин війни. Це трофеї, що днями дісталися бійцям 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
Росіяни не шкодують своєї техніки й полишають її на полі бою, тікаючи під натиском наших бійців.
Олег Дудка, кореспондент Військового телебачення:
Селище Соснове було звільнене в ході наступальної операції наших військових. Населений пункт всіяний залишками ворожої техніки. А позаду мене - російська РСЗВ "Ураган", яку знищили наші артилеристи.
Євген, військовослужбовець збройних сил України:
Заправщик стоїть, Камази, Урали для особового складу. Тобто тут багато техніки - БТР там далі стоїть спалений.
Відступаючи від села, російські солдати кидали й розбиті машини, і взагалі непошкоджені.
Євген, військовослужбовець збройних сил України:
Наші взяли хлопці танк Т-80. Взагалі на ходу, з паливом. Все, як треба. І БТРи. Техніки взагалі-то багато.
Якщо машина суттєво постраждала під ударом наших артилеристів, її розбирають на запчастини.
Богдан, військовослужбовець збройних сил України:
Тут є хороший мотор, впускні колектори, генератори… Хочемо забрати собі на запчастини.
Потім ці деталі ремонтники використовують, аби повертати до життя іншу пошкоджену техніку.
Богдан, військовослужбовець збройних сил України:
Ми восстанавліваєм техніку. Ремонтуємо, щоб наші хлопці мали, на чому їхати. Також якщо є трофейна техніка, відновлюємо її та передаємо на фронт.
Ось одна з майстерень, де просто на наших очах ремонтують - не ворожу, свою техніку. Це бронетранспортер М113. Подарунок від Сполучених Штатів Америки.
Василь, військовослужбовець збройних сил України:
Наша задача - максимально швидко, якісно машину зробить, у найкоротший термін. І відправити хлопцям на передову, щоб вони могли виконувати бойове завдання.
Дмитро ще пів року тому був учителем фізики. А зараз допомагає ремонтувати пошкоджену техніку.
Дмитро, військовослужбовець збройних сил України:
Почалась війна, пішов добровольцем у ЗСУ. Зараз працюю автоелектриком, проводимо електрику де треба.
Ми застали хлопців за роботою у майстерні. Втім нерідко їм доводиться працювати мало не на полі бою!
Василь, військовослужбовець збройних сил України:
Бригада виїжджає ближче до бойових дій. Робить швидкий ремонт - заміну гусениці, заміну катка. Це ми виїжджаємо в будь-який час. Хлопці виїхали, поміняли гусеницю, каток… цей ремонт ми вже швидко навчились робити.
Завдяки професійній роботі наших ремонтників, пошкоджена військова техніка повертається на фронт "на ходу". І знову її броня дарує захист нашим бійцям, а її зброя нещадно б'є в бік позицій російської армії.
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