У Зеленського відреагували на заклик голови Європарламенту дати танки Україні [ Редагувати ]
Кожна спроба ескалації з боку росії має отримувати чітку відповідь від союзників.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Не лише політичну, а й зняття табу на постачання конкретної зброї. Для ефективнішого звільнення територій Україні потрібні сучасні танки", - сказав він, коментуючи заклик голови Європарламенту Роберти Метсоли надати танки Україні.
Зокрема, Подоляк подякував голові Європарламенту Роберті Метсолі "за лідерство назвати речі своїми іменами".
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