Окупанти знову обстріляли Донецьку область [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська вранці 8 жовтня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також поранено трьох людей.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Внаслідок удару 3 людей травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція", - розповів він.
Кириленко попередив, що вся Донецька область знаходиться в зоні підвищеного ризику - "прильоти можуть бути кудись і коли завгодно".
"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся", - додав він.
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