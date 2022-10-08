Російські окупаційні війська вранці 8 жовтня завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також поранено трьох людей.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Внаслідок удару 3 людей травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція", - розповів він.

Кириленко попередив, що вся Донецька область знаходиться в зоні підвищеного ризику - "прильоти можуть бути кудись і коли завгодно".

"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся", - додав він.