Російські війська вдень 8 жовтня вкотре обстріляли Чернігівську область, застосувавши артилерію та РСЗВ. Зафіксовано понад 30 прильотів.

Про це повідомляє в Facebook оперативне командування "Північ".

"З 13:10 до 14:10 спостерігачі повідомили про 13 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, і ще 18 приходів, імовірно з РСЗВ, в районі населених пунктів Гасичівка та Мощенка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.