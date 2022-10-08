Росіяни вдарили по Чернігівській області з артилерії та РСЗВ [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські війська вдень 8 жовтня вкотре обстріляли Чернігівську область, застосувавши артилерію та РСЗВ. Зафіксовано понад 30 прильотів.
Про це повідомляє в Facebook оперативне командування "Північ".
"З 13:10 до 14:10 спостерігачі повідомили про 13 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, і ще 18 приходів, імовірно з РСЗВ, в районі населених пунктів Гасичівка та Мощенка", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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