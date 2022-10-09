10 жовтня, вшановують пам'ять преподобного Саватія Соловецького. Він був засновником оселі на Соловках. Не збереглося інформації про те, звідки взявся святий, хто були його батьки та в якому віці він прийняв чернецтво.

Народні прикмети 10 жовтня

Дощ зі снігом обіцяє в січні сильні відлиги, а також дощовий і холодний червень.

Якщо перший сніг в цей день випав, то через 40 днів настане справжня зима.

Північний вітер – до холодної зими, південний – до теплої.

Якщо бджоли щільно льоток заліплюють, то зима буде морозною.

Хмари з півдня на північ пливуть – до негоди, з півночі на південь – на гарну погоду.

Суха погода в цей день вказує на те, що холоди настануть нескоро.

Гроза на Саватія – до безсніжної, теплої та короткої зими.

Багато шишок на соснах і ялинках – зимові місяці будуть холодними.

Що не можна робити в цей день