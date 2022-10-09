Важливі заборони і прикмети 10 жовтня: що потрібно знати [ Редагувати ]
10 жовтня, вшановують пам'ять преподобного Саватія Соловецького. Він був засновником оселі на Соловках. Не збереглося інформації про те, звідки взявся святий, хто були його батьки та в якому віці він прийняв чернецтво.
Народні прикмети 10 жовтня
- Дощ зі снігом обіцяє в січні сильні відлиги, а також дощовий і холодний червень.
- Якщо перший сніг в цей день випав, то через 40 днів настане справжня зима.
- Північний вітер – до холодної зими, південний – до теплої.
- Якщо бджоли щільно льоток заліплюють, то зима буде морозною.
- Хмари з півдня на північ пливуть – до негоди, з півночі на південь – на гарну погоду.
- Суха погода в цей день вказує на те, що холоди настануть нескоро.
- Гроза на Саватія – до безсніжної, теплої та короткої зими.
- Багато шишок на соснах і ялинках – зимові місяці будуть холодними.
Що не можна робити в цей день
- Не варто виходити з дому після заходу сонця, щоб не захворіти.
- Не можна тривалий час проводити у ліжку.
- Заборонено сперечатися, бо негаразди будуть вашим супутником до кінця місяця.
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