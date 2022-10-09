Вибух на Кримському мосту: пєсков прокоментував можливість застосування ядерної зброї [ Редагувати ]
Речник кремля дмитро пєсков ухилився від прямої відповіді на питання, чи підпадає "теракт" на Кримському мосту під умову застосування ядерної доктрини росії. Про це повідомляє російське агентство "РИА-Новости".
Журналісти запитали його про те, чи означають слова президента росії, що так званий "теракт" на Кримському мосту був спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури рф, можливість залучення ядерної зброї у відповідь.
Зовсім невірна постановка питання.
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