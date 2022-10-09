Речник кремля дмитро пєсков ухилився від прямої відповіді на питання, чи підпадає "теракт" на Кримському мосту під умову застосування ядерної доктрини росії. Про це повідомляє російське агентство "РИА-Новости".

Журналісти запитали його про те, чи означають слова президента росії, що так званий "теракт" на Кримському мосту був спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури рф, можливість залучення ядерної зброї у відповідь.