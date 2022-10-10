Голова білоруського режиму олександр лукашенко та президент рф володимир путін заявили про те, що росія та білорусь готують спільне розгортання військ. Про це повідомляє БЕЛТА.

У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання російської федерації та республіки білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа (я завжди про цьому говорив) цього угруповання - армія, Збройні Сили республіки білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угруповання почалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання.

Він також наголосив, що росії зараз не до цього конфлікту.