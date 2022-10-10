росія та білорусь готують спільне розгортання військ: що відомо [ Редагувати ]
Голова білоруського режиму олександр лукашенко та президент рф володимир путін заявили про те, що росія та білорусь готують спільне розгортання військ. Про це повідомляє БЕЛТА.
У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання російської федерації та республіки білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа (я завжди про цьому говорив) цього угруповання - армія, Збройні Сили республіки білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угруповання почалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання.
Він також наголосив, що росії зараз не до цього конфлікту.
Ще не вистачало другого конфлікту. Ви знаєте, що у них вистачає проблем. Тому ви не розраховуйте на велику чисельність Збройних сил російської федерації. Але це буде не одна тисяча людей, - сказав лукашенко. - І будьте готові найближчим часом прийняти цих людей та розмістити там, де потрібно, за нашим планом. Без перебору, без нагнітання ситуації та обстановки.
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