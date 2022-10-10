На всіх місцях та обʼєктах ураження працюють рятувальні служби.

Однією з головних мішеней росіян став Київ. Від ракетних ударів загинули щонайменше 5 людей. Десятки постраждалих. Ворог цілив по обʼєктах цивільної та критичної інфраструктури. Що сьогодні відбувалося у столиці - усю інформацію станом на цю хвилину - зібрав Даніїл Снісар.

Терористи атакували цивільну інфраструктуру у столиці. Перші вибухи у Києві пролунали саме в годину пік, коли люди їхали на роботу. Масований обстріл прийшовся на центральну частину міста. Біля університету Шевченка - під ударом опинилися десятки автівок. Пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. За попередньою інформацією п'ятеро осіб загинуло, більше двох десятків - травмовані. Також два влучання в різні обʼєкти інфраструктури. Є постраждалі.

На вулицях у цей час перебувало чимало людей. Серед яких були й студенти, які прямували на лекції до університету. Момент прильоту ракет зафіксувала одна з них, відправляючи відео своїм рідним у телеграм.

У мене тремтять руки, тому що я щойно побачила як летить ракета.

Ще один ракетний удар рашисти здійснили по обʼєкту цифільної інфраструктури. Вибух стався на пішоходному мосту, біля арки так званої дружби народів. У момент прильоту там також перебували люди, проте, на щастя, минулося без жертв.

Только что ударило по мосту. Не попало. Там внизу воронка. Вот запчасть ракеты. Там есть повреждения моста. И большая воронка внизу.

Загалом, за даними міської військової адміністрації, ворог завдав ударів по 4 районах столиці.

Світлана Водолага, речниця ДСНС м. Києва:

На даний момент Київ рашисти обстріляли кілька точок, на всіх точках працюють рятувальники і абсолютно всі екстрені служби, на кожній точці у нас кілька швидких допомог.

У Святошинському районі - влучання в одноповерхову будівлю. Травм зазнали кілька осіб.

Вся моя кров от на рушнику. І на кофті.

У Голосіївському районі - два влучання в різні обʼєкти критичної інфраструктури.

На всіх місцях та обʼєктах ураження працюють рятувальні служби. Киян просять берегти себе та не виходити з укриттів.

Володимир Зеленський, президент України: