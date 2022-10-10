"Ознак повторного вторгнення з білорусі в Україну немає" - Подоляк [ Редагувати ]
Ситуація на кордоні України з білоруссю перебуває під контролем. Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає.
по темі
Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву
Голова Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україні немає жодного сенсу вести мирні переговори з главою кремля володимиром путіним
Лідер правлячого білоруського режиму олександр лукашенко висловився про війну в Україні
Україна відстежує всі процеси, що відбуваються у Білорусі, на тлі загрози повторного вторгнення на нашу територію з півночі
Голова білоруського режиму олександр лукашенко та президент рф володимир путін заявили про те, що росія та білорусь готують спільне розгортання військ