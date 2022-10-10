У Росії розбився військовий літак Су-25 [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У Ростовській області вчора вдень розбився штурмовик Су-25. Про його падіння стало відомо лише сьогодні.
Про це повідомляє 161.ru.
Су-25 вилетів з аеродрому в/год 75391 на бойовий виліт. За словами джерела в силових структурах рф, літак упав 9 жовтня неподалік хутора Рогалик у Міллерівському районі. Повідомляється, що в результаті краху російського реактивного штурмовика пілот загинув - через систему катапультування, що не спрацювала, він не зміг залишити літак.
Таким чином, за 9 жовтня в Ростовській області впало як мінімум два російські військові літаки. В обох випадках головною причиною аварії розглядається технічна несправність.
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