Окупанти скаржаться на нове оточення: перехоплення ГУР [ Редагувати ]
У ГУР Міноборони України розповіли про те, що окупанти потрапили в нове оточення на одній із ділянок фронту, а відступати їм заборонили.
Окупант у розмові з дружиною розповідає, що їхній батальйон висунули на передову, а там вони потрапили в півоточення. Командування російської армії заборонило їм відступати і наказало чекати на підкріплення.
Нас на передову висунули, у нас тут п*здець. Тримаємо оборону, крім нас ніхто, сказали бл*дь. Треба потерпіти поки прийде підкріплення. Підкріплення поки не готове. Ми в півоточенні майже, так що дивися, зв'язку може не бути.
Також він скаржиться, що від його батальйону майже нічого не лишилося.
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