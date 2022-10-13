У ГУР Міноборони України розповіли про те, що окупанти потрапили в нове оточення на одній із ділянок фронту, а відступати їм заборонили.

Окупант у розмові з дружиною розповідає, що їхній батальйон висунули на передову, а там вони потрапили в півоточення. Командування російської армії заборонило їм відступати і наказало чекати на підкріплення.

Нас на передову висунули, у нас тут п*здець. Тримаємо оборону, крім нас ніхто, сказали бл*дь. Треба потерпіти поки прийде підкріплення. Підкріплення поки не готове. Ми в півоточенні майже, так що дивися, зв'язку може не бути.

Також він скаржиться, що від його батальйону майже нічого не лишилося.