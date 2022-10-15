У Польщі ліквідували витік на нафтопроводі "Дружба" [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Пошкоджену ділянку трубопроводу "Дружба" відновлено, прокачування нафти відбувається двома трубами західної ділянки, в тому числі і по лінії, що поставляє нафту до Німеччини.
Про це повідомляє польський оператор PERN у суботу, 15 жовтня.
"Технічні служби PERN повністю відновили працездатність пошкодженого трубопроводу, яким нафта поставляється клієнтам компанії в Німеччині. Зараз поставки здійснюються по обох трубопроводах Західної ділянки", - йдеться в заяві.
При цьому в прес-службі компанії уточнюють, що причини, які спричинили витік, з'ясовуються.
"Наразі діяльність служб PERN зосереджена на розчистці території та відновленні її до вихідного стану", - додають у зверненні.
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