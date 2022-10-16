Франція планує передати Україні системи ППО Crotale [ Редагувати ]
Франція пообіцяла направити до України системи протиповітряної оборони для захисту українських міст. Також готує розширену програму навчання для наших воїнів.
Про це пише Associated Press.
Близько 2 тисяч військових будуть направлені до Франції, де протягом кількох тижнів вони проходитимуть бойову підготовку, більш спеціалізовану підготовку з логістики та інших потреб.
За словами міністра оборони Себастьєна Лекорня, Франція готує відправити зенітно-ракетні батареї Crotale, які "будуть особливо корисні при повітряних бомбардуваннях і проти них".
Crotale - всепогодний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, який призначений для боротьби з повітряними цілями на середніх, малих й гранично малих висотах.
Серед характеристик:
- дальність стрільби - 500-10000 метрів;
- висота ураження - до 6000 метрів;
- кількість ракет на ПУ - 8 одиниць;
- час реакції - 5 секунд.
Як відзначив міністр, загалом країна має 12 таких батарей, однак він не уточнив, скільки з них будуть направлені до України. Він зауважив, що ціль полягає у тому, аби Київ зміг розгорнути ППО протягом двох місяців, включаючи час на навчання військових.
Франція вже поставила 18 артилерійських знарядь Caesar й наразі веде переговори про поставку ще шести. Також Париж почав вивчати запит від Києва щодо поставок наземного ракетного озброєння.
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