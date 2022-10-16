Бундесвер (Збройні сили ФРН) планує навчити 5 тис. українських військовослужбовців у рамках місії Європейського союзу для Збройних сил України. Про це у неділю повідомив телеканал n-tv.

За його інформацією, глава Міноборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила про "значний внесок" країни до місії Євросоюзу.

Новобранці матимуть можливість пройти базову підготовку в рамках місії ЄС, а для досвідченіших вояків проводитиметься спеціальна підготовка. У Бундесвері, наприклад, вони навчаться використовувати систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM, одну з яких Німеччина вже передала Києву.

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У п'ятницю, 14 жовтня, високопосадовий представник ЄС напередодні засідання глав МЗС у Люксембурзі заявив, що міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу 17 жовтня планують затвердити рішення про запуск тренувальної місії для України. Підготовка українських вояків стартує з середини листопада.

Очікується, що в рамках місії підготують близько 12 тис. осіб. Наразі тренувальна місія розрахована на два роки. В її рамках українців навчатимуть керувати системами озброєнь, які надаються Києву, снайперським навичкам, розмінуванню, а також наданню медичної допомоги.

Нагадаємо, на днях 10 тисяч українських вояків завершили підготовку та повертаються на фронт з Британії.