10 000 українських солдатів сьогодні закінчили військовий вишкіл у Великій Британії і повертаються до України, щоб вирушити на фронт. Про це повідомляє інформаційна група Visegrad 24.

Це вже друга група українських вояків, яка завершила навчання у Сполученому Королівстві.

Нагадаємо, що уряд Великої Британії організував програму навчання українських військових. Кожні чотири місяці планується проводити тритижневий навчальний курс для 10 тис. українців.

На початку жовтня повідомлялося, що у Британії стартували навчання майбутніх командирів ЗСУ.