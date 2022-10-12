10 тисяч українських вояків завершили підготовку та повертаються на фронт з Британії [ Редагувати ]
10 000 українських солдатів сьогодні закінчили військовий вишкіл у Великій Британії і повертаються до України, щоб вирушити на фронт. Про це повідомляє інформаційна група Visegrad 24.
Це вже друга група українських вояків, яка завершила навчання у Сполученому Королівстві.
Нагадаємо, що уряд Великої Британії організував програму навчання українських військових. Кожні чотири місяці планується проводити тритижневий навчальний курс для 10 тис. українців.
На початку жовтня повідомлялося, що у Британії стартували навчання майбутніх командирів ЗСУ.
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