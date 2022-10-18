Авіація ЗСУ вдарила по позиціях ППО окупантів: що відомо [ Редагувати ]
На південних рубежах захисту українські військові пілоти завдали 11 авіаударів зі скупчення особового складу та озброєння супротивника, а також за позиціями його протиповітряної оборони. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
За повідомленням командування:
- ворог продовжує завдавати ракетних ударів по прифронтовій Березнегуватській громаді. 4 реактивні снаряди системи залпового вогню "Смерч" випустив сільськогосподарськими територіями. На цей раз обійшлося без жертв.
- з тяжкої артилерії росіяни обстріляли Куцурубську громаду вздовж узбережжя - без людських втрат.
- армійською та штурмовою авіацією ворог 4 рази атакував Великоолександрівську громаду Бериславщини.
Українські авіатори у відповідь завдали 11 авіаударів зі скупчення особового складу та озброєння противника, а також за позиціями його протиповітряної оборони.
Також ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.
ОК "Південь" має підтвердження про втрати ворога в кількості 22 осіб, 4 танки, 2 міномети, самохідну великокаліберну гаубицю "Акація", зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" та 3 одиниці автобронетехніки.
Крім того, знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Пошкоджено ще один танк, самохідна гаубиця "Мста-С" та РСЗВ "Град", 4 одиниці автобронетехніки.
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