У Зеленського пояснили, навіщо росія нищить об'єкти інфраструктури в Україні [ Редагувати ]
росія в самому серці Європи хоче створити зону холоду, голоду, варварства, оскільки ненавидить все сучасне. Саме тому й обстрілює об'єкти критичної інфраструктури на території України.
Про це повідомляє в Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"росія, яка століттями сидить у злиднях та руїнах, ненавидить сучасну людську цивілізацію. Тому вона хоче створити у Європі зону холоду, голоду, варварства. І тому системно намагається знищити об'єкти інфраструктури в Україні, атакуючи міста та мирних громадян", - розповів він.
На думку Подоляка, єдиний вихід з цієї ситуації - постачання Україні сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.
"Рішення? ППО/ПРО", - констатував він.
Росія, яка століттями сидить у злиднях та руїнах, ненавидить сучасну людську цивілізацію. Тому вона хоче створити у Європі зону холоду, голоду, варварства. І тому системно намагається знищити об'єкти інфраструктури в Україні, атакуючи міста та мирних громадян.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 18, 2022
Рішення? ППО/ПРО.
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