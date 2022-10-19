З полону звільнили суддю з Маруполя, яку затримали під час евакуації [ Редагувати ]
З полону звільнили Юлію Матвєєву, суддю Іллічівського району Маруполя. Про це повідомляє "Судово-юридична газета", з посиланням на голову Ради суддів України Богдан Моніч.
Вона разом з чоловіком була викрадена представниками окупантів під час спроби евакуації. Матір судді та її 13-річнку доньку посібники окупантів залишили просто посеред дороги без будь-яких речей та засобів до існування.
У полоні суддя перебувала сім місяців. Впродовж тривалого часу судова спільнота клопотала про звільнення Юлії Матвєєвою. Це стало можливим під час обміну 17 жовтня, коли було звільнено 108 жінок.
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