З полону звільнили Юлію Матвєєву, суддю Іллічівського району Маруполя. Про це повідомляє "Судово-юридична газета", з посиланням на голову Ради суддів України Богдан Моніч.

Вона разом з чоловіком була викрадена представниками окупантів під час спроби евакуації. Матір судді та її 13-річнку доньку посібники окупантів залишили просто посеред дороги без будь-яких речей та засобів до існування.

У полоні суддя перебувала сім місяців. Впродовж тривалого часу судова спільнота клопотала про звільнення Юлії Матвєєвою. Це стало можливим під час обміну 17 жовтня, коли було звільнено 108 жінок.