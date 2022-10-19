Укріплення під Лугансько: росЗМІ показали марність "лінії Пригожина" [ Редагувати ]
У жовтні найманці ПВК "Вагнера" розпочали будівництво оборонної лінії у Луганській області. Але навіть у росії визнають марність так званої "лінії Пригожина". Про це повідомляє російське видання "Медуза".
За задумом окупантів, як пишуть автори, оборонна лінія простягнеться на десятки кілометрів і нібито має прикрити підходи до захоплених Лисичанська та Луганська.
Для будівництва використовують розроблені в СРСР швидкохідні траншейні машини БТМ-3, які багато років зберігалися на складах міноборони рф.
При цьому журналісти зазначають, що, судячи з досвіду Другої світової війни, "вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані", оскільки "їх можна прорвати на вузькій ділянці або оминути".
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