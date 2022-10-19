У Зеленського закликали відмовитися від зустрічей із рф [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Присутність росії на міжнародних зустрічах, зокрема, на саміті країн "Великої двадцятки" – це пряма підтримка тероризму.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Настав час називати речі своїми іменами… Присутність Росії на міжнародних зустрічах – пряма підтримка тероризму. Якщо комусь приємно сидіти з виконавцем геноциду за одним столом, хоча б не забудьте прибрати білу скатертину: вона може забруднитись кров'ю з манжет м'ясника", - заявив Подоляк.
17-й саміт лідерів країн "Групи двадцяти" відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії, який цього року є організатором форуму.
Зустріч підіб'є підсумки роботи міністерських груп країн-учасниць, яка тривала протягом усього року. Серед головних тем саміту G20 оголошено перегляд глобальної системи охорони здоров'я на тлі пандемії, перехід до стійкої енергетики, цифрова трансформація.
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