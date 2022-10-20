путін з'явився на полігоні для мобілізованих і постріляв зі снайперської гвинтівки (відео) [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін відвідав один з полігонів у Рязанській області, де проходять підготовку мобілізовані росіяни, яких готують до відправки на війну в Україну.
Це перше відвідування путіним пункту підготовки мобілізованих. Раніше він говорив, що мобілізовані мають проходити підготовку перед відправкою до зони бойових дій, і обіцяв доручити Раді безпеки перевірити, як така підготовка проводиться.
У міноборони рф заявили, що кожен мобілізований має відстріляти не менше 600 бойових патронів і кинути 5 гранат.
На рязанському полігоні путін заслухав доповідь міністра оборони сергія шойгу про проходження мобілізованими курсу бойової підготовки.
Господар кремля проінспектував практичні заняття з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки, спостерігав за подоланням мобілізованими десантно-штурмової смуги у складі взводу та вправою щодо боротьби з бронетехнікою умовного супротивника у ближньому бою.
путін також відвідав стрілецький комплекс, де мобілізовані відпрацьовують стрілянину та особисто взяв участь у стрільбах зі снайперської гвинтівки.
Нагадаємо, за даними Міноборони України, росія змогла мобілізувати 200 тисяч осіб.
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