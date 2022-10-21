Kalush Orchestra у дуеті з The Rasmus випустили кавер на пісню "In The Shadows Of Ukraine" (відео) [ Редагувати ]
Джерело: Євробачення
Переможці Євробачення-2022, український гурт Kalush Orchestra випустили дуетний трек з культовим рок-гуртом The Rasmus - кавер на відому пісню "In The Shadows Of Ukraine" у новому "українізованому" аранжуванні.
В "In The Shadows Of Ukraine" поєднуються традиційний український фольк, хіп-хоп і рок. А у відеоряді використано українські народні костюми та козацькі шаблі.
Нагадаємо, Kalush Orchestra продали на благодійному аукціоні кришталевий мікрофон "Євробачення-2022" за $900 тисяч.
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