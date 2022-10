Переможці Євробачення-2022, український гурт Kalush Orchestra випустили дуетний трек з культовим рок-гуртом The Rasmus - кавер на відому пісню "In The Shadows Of Ukraine" у новому "українізованому" аранжуванні.

В "In The Shadows Of Ukraine" поєднуються традиційний український фольк, хіп-хоп і рок. А у відеоряді використано українські народні костюми та козацькі шаблі.

Нагадаємо, Kalush Orchestra продали на благодійному аукціоні кришталевий мікрофон "Євробачення-2022" за $900 тисяч.