Учасники кей-поп-групи BTS йдуть до армії

Учасники найпопулярнішого k-pop-гурту в світі, BTS, найближчим часом вирушать до армії. Возз'єднання гурту планується приблизно у 2025 році після того, як усі музиканти завершать службу. У Південній Кореї всі придатні до військової служби молоді люди мають проходити її у віці від 18 до 30 років. Сама служба триває від 18 до 21 місяця