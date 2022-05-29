Космічна сума: Kalush Orchestra продали кришталевий мікрофон "Євробачення-2022" [ Редагувати ]
Сьогодні, 29 травня, гурт Kalush Orchestra разом із Сергієм Притулою продав на благодійному аукціоні кришталевий мікрофон за перемогу на "Євробаченні-2022".
Новому власнику довелося віддати чималу суму грошей. Про це повідомили на сторінці в Telegram "Євробачення Україна".
Загалом, кришталевий мікрофон за перемогу на "Євробаченні-2022" музиканти продали майже за мільйон доларів, а саме за 900 тис. доларів.
Новим власником кубку пісенного конкурсу стала крипто-спільнота WhiteBIT.
Всі отримані кошти витратять на комплекс безпілотників PD–2 для української армії.
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