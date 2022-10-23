Фото: в російському Іркутську літак впав на будинок

В росії, слідом за авіакатастрофою в Єйску, впав ще один літак. Цього ж разу на двоповерховий будинок в Іркутську.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, літак впав на двоповерховий будинок.

Як стверджує російське видання Meduza, попередньо відомо, що це був винищувач Су-30.