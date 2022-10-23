В російському Іркутську літак впав на будинок [ Редагувати ]
В росії, слідом за авіакатастрофою в Єйску, впав ще один літак. Цього ж разу на двоповерховий будинок в Іркутську.
Про це пише російське видання "Коммерсантъ".
За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, літак впав на двоповерховий будинок.
Як стверджує російське видання Meduza, попередньо відомо, що це був винищувач Су-30.
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