Вирують політичні пристрасті у Великій Британії. Там визначилася трійка політиків, яка претендуєна участь у виборах нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Серед них - і Борис Джонсон. Хто ж має найбільші шанси очолити уряд? Про це розповість Ірина Іванова з Лондона.

Посада прем'єр-міністра Великої Британії стала вакантною після завершення рекордно-короткого правління Ліз Трасс. Вона всиділа в кріслі трохи півтора місяця! Найменше в історії Королівства. Але встигла за цей час занурити країну в ще глибшу кризу. Її амбітний план порятунку економіки коштував би бюджету захмарні чверть трильйона фунтів. Звідки брати ці гроші - відповіді не було. Спроби виправити становище зазнали нищівної критики. І Трасс мусила подати у відставку.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Економічні негаразди Сполученого королівства тягнуться шлейфом за брекзитом. За останніх чотири роки змінилося три прем'єр-міністри, а за останніх чотири місяці - чотири міністри фінансів. Це тривожні дзвіночки для правлячої Консервативної партії. Яка ризикує втратити довіру виборців і перервати своє 12-річне правління.

Та врятувати ситуацію має бажання Борис Джонсон. Попри те, що лише в липні він був змушений подати у відставку. Після викриття у брехні і початого розслідування, яке триває й досі. За його результатами Джонсон може втратити навіть депутатський мандат.

Домінік Рааб, депутат британського парламенту:

Я би хотів, щоб Борис Джонсон повернувся в перші політичні кола. Це я кажу від себе особисто. Але є велика проблема через вечірку в карантин, яка змусила його зректися посади. І ось уже за кілька днів, навіть не тижнів, у цій справі відбудуться публічні свідчення, і цей коловорот знову його закрутить.

Самого Джонсона, схоже, це питання не зупиняє. Політик, щойно Трасс подала у відставку, перервав свою відпустку в Домінікані - і повернувся в Британію. Аби зі старту поринути у перегони і зібрати необхідну сотню голосів у Палаті громад, що гарантуватиме йому участь у виборах. І у штабі Джонсона заявляють - ця сотня в нього вже є.

Джейкоб Ріс-Моґґ, депутат британського парламенту:

Я з ним спілкувався, і очевидно, він боротиметься за посаду. У нього є суттєва підтримка.

Куди ліпше йдуть справи у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Він уже заручився підтримкою більш як 130-ти однопартійців у Палаті громад. Сунак прийшов у політику відносно недавно. 2015-го року став депутатом партії торі, потім - був міністром фінансів в уряді Бориса Джонсона.

Домінік Рааб, депутат британського парламенту:

У Ріші хороша позиція, і не тільки тому, що зібрав голоси, а й тому, що має широкий спектр підтримки.

Третя претендентка на участь у виборах прем'єра - колишня міністерка оборони Пенні Мордонт. 2019-го року вона стала першою жінкою на цій посаді. Нині - лідерка Палати громад. Попри відносно невелику кількість підтримки - ледь за двадцять голосів - декларує впевненість у перемозі.

Пенні Мордонт, претендентка у кандидати на посаду прем'єр-міністра:

Я долучилась, щоб перемогти. Це важливо для партії. Я переконана, що одержу потрібну підтримку.

У Мордонт залишається часу до 14-ї години понеділка, щоб зібрати критичний мінімум у сто голосів і офіційно стати кандидатом. Інтриги передвиборчим перегонам надає закрита зустріч двох лідерів - Сунака і Джонсона, які спілкувалися напередодні ввечері, втім утрималися від офіційних заяв.