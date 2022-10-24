Наступ ЗСУ в Харківській області: Сирський розповів про планування [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Військове командування України спочатку мало намір провести контрнаступ у Харківській області з метою скувати росіян, але потім плани стали масштабнішими.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ABC News.
За словами Сирського, під час планування наступу ЗСУ в Харківській області він зрозумів, що російські сили там набагато слабші, ніж очікувалося, і наші захисники можуть завдати удару, який матиме суттєвий ефект.
"Коли ми її (контрнаступальну операцію - ред.) планували, мені стало очевидно, що наступ на Харківському напрямку принесе нам найбільшу користь і негативно вплине на противника", - підкреслив Сирський.
Він також деталізував, що вперше такі думки з'явилися у нього у травні, коли українським захисникам вдалося звільнити від окупантів від 10 до 30 кілометрів території навколо Харкова, але такий контрнаступ став можливим лише влітку.
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