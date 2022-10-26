ЗСУ встановили прапор у Невському в Луганській області [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Українські військові встановили прапор України у селі Невське, що у Луганській області.
Про це повідомляється на сторінці Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
"Населений пункт Невське Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Військові додали, що сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, а завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!
Населений пункт Невське знаходиться на кордоні Луганської та Харківської областей.
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