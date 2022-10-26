Ксенія Собчак пішки втекла з росії (відео) [ Редагувати ]
Російська телеведуча та хрещениця володимира путіна Ксенія Собчак у ніч на 26 жовтня втекла з росії. Про це повідомили у правоохоронних органах рф.
Собчак виїхала з москви ще вночі у ніч на вівторок. При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет до Дубая та до Туреччини. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників.
У результаті ж вона в'їхала до Литви через Білорусь. Оперативники мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак, але їй вдалося втекти.
Раніше стало відомо про обшуки у заміському будинку Собчак у Підмосков'ї через кримінальну справу проти її комерційного директора Кирила Суханова. Його звинувачують у тому, що він вимагав 11 млн рублів у глави "Ростеху" Сергія Чемезова.
Як виявилось, Собчак перейшла білорусько-литовський кордон пішки. В Інтернет виклали відео, де Собчак перетинає кордон. За даними агентства BNS, вона прибула до Литви з ізраїльським паспортом.
Ксенія Собчак є дочкою екс-мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, у якого тривалий час працював володимир путін. Її мати Людмила Нарусова є сенатором, членом Ради федерації рф.
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