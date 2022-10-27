Мовою фарб. У Кропивницькому художник-мураліст із Харкова подарував місту нову окрасу. Чоловік переїхав через війну - і це його друга стріт-арт-робота на новому місці. Про що говорять його витвори зі стін кропивницьких будівель - дивіться у сюжеті.

Кропивницький в образі козака, перший професійний український театр у човні часу та сільська хата. Це символи муралу "Корифей Марко". Над ним працює його автор та художник-мураліст з Харкова Олександр Брітцев.

Олександр Брітцев, художник-мураліст, переселенець із Харкова:

Звичайна картина може залишитись в майстерні, може залишитись на виставці, а мурал - він внутрішній простір будь-якого міста. Взагалі малюю по всій Україні, Європі, в Харкові також створював мурали, в Донецьку лишились точно муралів 10, в Києві є, в самому центрі Києва між Золотими Воротами і Софією Київської є мій мурал.

Кожну роботу Олексій починає з ідеї, далі - ескіз, точні розрахунки, вибір фарб... А ще... Пісня Елвіса Преслі у навушниках.

Фарба перш за все, вона і є основою чим створюється, я створюю балонами, аерозольними фарбами, тому що температурні умови, коли нуль градусів і нище акрил фасадний дуже погано себе веде. Я малював колись в Дніпрі, мінус 22 була температура і вони витримують.

Олександр з родиною приїхали з Харкова. Їм довелось полишити рідну домівку - вже вдруге. Вперше тікали від росіян з Донецька.

Олександр Брітцев, художник-мураліст, переселенець із Харкова:

Взяв родину, зібрав речі і 25 лютого переїхали на Кіровоградщину, тепер живемо тут. Виїжджав, бомбили, ну ми встигли в паузу якраз більш-менш тиша була, виїхала і почали бомбить далі, ну такі от обставини.

Кропивницький Олександр обрав не випадково, каже зробив це, бо побачив, що місту бракує муралів. І вже тут - його підтримали місцеві меценати. Не виникло проблем і з наданням дозволів від міських чиновників.

Олександр Брітцев, художник-мураліст, переселенець із Харкова:

Кропивницький, по-перше, я побачив, що тут дуже мало муралів і мені захотілось тут виправити це і створити щось і я запропонував тут себе як художник.

У Кропивницькому цей мурал для Олександра вже другий. Перший зробив на Набережній. Зобразив Україну в образі Статуї Свободи - як символ незламності та волі українського народу.