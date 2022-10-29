Українські військові знищили два літаки, гелікоптер та БПЛА окупантів [ Редагувати ]
За добу українські військові завдали 24 удари по позиціях та місцях дислокації російських окупантів. Вдалося знищити два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника", - йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, на різних напрямках українські підрозділи ППО збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.
До того ж як додають військові, ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.
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