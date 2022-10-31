На Київщині внаслідок роботи ППО постраждали люди [ Редагувати ]
У понеділок, 31 жовтня, триває загроза ракетних ударів. В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Проте внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі.
На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів. Лишайтесь в укриттях!
по темі
Станом на ранок понеділка, 31 жовтня, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією
США планують на початку листопада передати Україні американські зенітно-ракетні комплекси NASAMS і почати навчати українських військовослужбовців їхньому застосуванню. Про це у четвер, 27 жовтня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін
Найближчим часом Німеччина передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Дальність установки IRIS-T SLM - 40 км, висота дії - 20 км
У середу, 19 жовтня, над Чернігівською областю українські сили протиповітряної оборони знищили дві російські ракети
Офіційний Київ офіційно звернеться до Ізраїлю 18 жовтня з проханням поставити системи протиповітряної оборони для відбиття російської агресії. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба