лукашенко знову зібрався до путіна [ Редагувати ]
володимир путін та олександр лукашенко проведуть переговори "найближчим часом". Вони обговорять у тому числі "інтеграційні проекти росії та білорусі". Про це повідомив білоруський диктатор під час доповіді прем'єра Білорусі Романа Головченка, передає БЕЛТА.
Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год.
За словами лукашенки, він та путін домовилися виділити майже $1,5 млрд на інтеграційні проєкти між рф та Білорусією.
володимир путін та олександр лукашенко проводять регулярні зустрічі. Востаннє вони разом брали участь у Нараді з взаємодії та заходів довіри в Азії в Астані 13 жовтня.
Українські воєначальники заявляють, що говорити про можливість повторного наступу на Україну з боку Білорусі можна у разі посилення угрупування військ до 50-70 тисяч військових. Наразі такого контингенту у Республіці немає, повідомив помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін.
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