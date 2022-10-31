У Зеленського відповіли на заклики рф до переговорів [ Редагувати ]
Україна зможе піти на переговори з росією лише за однієї умови - якщо та виведе війська. Російські ж пропозиції звучать як ультиматум.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Він відповів на численні заяви про те, що росія нібито готова до перемовин, сказавши, що Україна піде на них лише після виводу російських військ.
"Усім "миротворцям" варто заглянути в Оксфордський словник: слова "переговори" та "ультиматуми" мають діаметрально протилежні дефініції. Українська формула миру проста: спочатку вихід російських військ, потім діалог. Якщо чинний російський президент не бажає миру, будемо говорити з наступним", - заявив Подоляк.
Усім «миротворцям» варто заглянути в Оксфордський словник: слова «переговори» та «ультиматуми» мають діаметрально протилежні дефініції. 🇺🇦 формула миру проста: спочатку вихід російських військ, потім діалог. Якщо чинний ru-президент не бажає миру, будемо говорити з наступним.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 31, 2022
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