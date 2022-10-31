Україна зможе піти на переговори з росією лише за однієї умови - якщо та виведе війська. Російські ж пропозиції звучать як ультиматум.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він відповів на численні заяви про те, що росія нібито готова до перемовин, сказавши, що Україна піде на них лише після виводу російських військ.

"Усім "миротворцям" варто заглянути в Оксфордський словник: слова "переговори" та "ультиматуми" мають діаметрально протилежні дефініції. Українська формула миру проста: спочатку вихід російських військ, потім діалог. Якщо чинний російський президент не бажає миру, будемо говорити з наступним", - заявив Подоляк.