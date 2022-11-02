В Польщі побудують першу атомну електростанцію [ Редагувати ]
В середу, 2 листопада, Рада міністрів Польщі прийняла постанову про будівництво в країні великих атомних електростанцій. Першу АЕС будуть будувати в партнерстві з США, а запустити її планують вже в 2033 році.
Про це повідомляє Міністерство клімату та довкілля Польщі.
Очільниця міністерства Ганна Москва заявила, що атака РФ на Україну ставить енергетику Європи в складне становище, тому обирати партнера для реалізації Польської ядерно-енергетичної програми потрібно було якомога швидше.
В постанові Ради міністрів йдеться про те, що перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на основі американської технології реакторів AP1000.
"Працюємо за графіком. Будівництво першої польської АЕС розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції", - заявила вона.
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