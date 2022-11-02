25 метрів - це відстань, на якій водій бачить пішохода, коли в машині увімкнене ближнє світло фар.

У Верховній Раді хочуть ввести штрафи за відсутність світловідбивних елементів на одязі пішоходів у темний час! Ще два роки тому уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, зобов'язавши людей використовувати флікери. Однак адмінпокарання за невиконання цього правила - не передбачене жодне. Хоча саме зараз, в умовах відключень, це правило актуальне, як ніколи. Більше про ситуацію на київських дорогах - Михайло Манилюк.

Росіяни один за одним знищують енергетичні об'єкти в Україні. У багатьох містах задля економії та стабілізації потужностей доводиться вимикати вуличне освітлення.

Із настанням сутінок - дороги у Києві перетворюються на небезпечний трек із перешкодами, які немов нізвідки виникають просто перед фарами, розповідає Ігор. Каже - за кермом треба бути максимально сконцентрованим, аби доїхати до пункту призначення цілим, ще й нікого не покалічити!

Ігор Москаленко, водій:

На многих улицах очень много припаркованых машин и пешеходы очень резко иногда выскакивают на светлофоре, не думая о том, что водителю очень тяжело сориентироваться в такой обстановке. Особенно, когда отключается освещение уличное - то просто ужасно!

За 37 років водійського стажу Ігор не пам'ятає часу, щоб вулиці Києва були такі темні, як тепер. На багатьох перехрестях не працюють навіть світлофори!

Ігор Москаленко, водій:

Вторую неделю живем в таких условиях. Поэтому очень тяжело! Должна быть солидарность между водителями и пешеходами.

На тлі відключення вуличного освітлення - на дорогах побільшало аварій, звітують у патрульній поліції Києва. Ось дві машини зіткнулися на перехресті, де був вимкнений світлофор.

А на проспекті Перемоги - під колесами автомобіля загинув пішохід!

Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України:

Збільшення кількості ДТП, особливо з пішоходами. Збільшення кількості загиблих пішоходів. Ми проаналізували статистику з 10 по 23 жовтня - 51 пішохід загинув на наших дорогах. 38 з них загинуло в темну пору доби. Це на понад 25 відсотків більше, ніж за попередні два тижні. Тобто можна говорити, що є негативна динаміка. Є дійсно ріст ДТП з пішоходами, які повʼязані з недостатнім рівнем освітлення.

У Київській мерії, щоб зменшити кількість аварій на дорогах, встановили на вулицях більш як дві сотні світлофорів-безперебійників.

Михайло Манилюк, кореспондент:

На складних перехрестях та транспортних розв'язках світлофори працюють на резервному живленні. Ось ці здатні регулювати рух чотири години, після того, як світло вимкнуть!

Але 2-х сотень світлофорів недостатньо для такого великого міста як Київ - розуміють посадовці. Тому закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними, а особливо - на нерегульованих пішохідних переходах!

Нагадуємо водіям: у разі вимкнення світлофорного об'єкту, відповідно до Правил дорожнього руху, для проїзду нерегульованого перехрестя треба користуватися відповідними дорожніми знаками.

Цей наземний пішохідний перехід у Святошинському районі не регулюється. До того ж тут темно, мов у печері! Рух автомобілів пожвавлений, а отже людям доводиться щоразу ризикувати, йдучи на інший бік дороги.

Ганна, жителька Києва:

- Страшно, а що робити? - Часто тут доводиться переходити? - Ні, тут не часто. - Але водії зупиняються, коли ви йдете? - Ну бачите, трошки зупинилися, коли йшла. - Трішечки? - Я подивилася, що він далеко і встигну ще добігти! Всі повинні бути уважними зараз. Треба пильнувати все, дивитись десять разів, зупинятись. І пішоходам, і автомобілістам, і самокатам - усім!

Ганна каже - намагається бути уважною. А от світловідбивних елементів, які треба мати в умовах недостатньої видимості, на одягу жінки нема.

Євген Пазюк, експерт з громадської безпеки:

Це може бути наклейки, браслети, різні стрічки, або рефлекторний одяг. Також треба не забувати про безпеку дітей. Можна одягати наклейки наприклад на рюкзак, або взуття.

25 метрів - це відстань, на якій водій бачить пішохода, коли в машині увімкнене ближнє світло фар. За наявності флікерів на одязі, людину видно за 150 метрів!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Якщо ж у вас не має жодних світловідбивних елементів. У темну пору доби можна увімкнути ліхтарик на телефоні і лише тоді переходити дорогу. Водії вас помітять і пригальмують. Відтак, аварії вдасться уникнути!

Також треба підбирати такий одяг, щоб його не важко було помітити водію у темряві.

Олексій Павловський, експерт з громадської безпеки:

Одягати одяг не темного кольору - світлий одяг. Переходити дорогу у встановленому для цього місці – обовʼязково!

Експерти з безпеки наголошують - зараз як ніколи важливо дотримуватися правил дорожнього руху! Лише взаємоповага водіїв і пішоходів здатна врятувати від трагедій на автошляхах, особливо в умовах суцільної темряви.