В Ірані образились на заяви Кулеби і запропонували "конструктивні переговори" [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В іранському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, в яких він заявляв про безжальні наслідки у разі допомоги росії. Там заявили, що ці заяви "емоційні" і закликали українську сторону до переговорів.
Про це повідомляє МЗС Ірану.
У публікації йдеться, що речник МЗС Нассер Канаані наголосив на активному нейтралітеті Ірану стосовно війни в Україні, а також заявив, що "емоційні заяви і голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".
"Замість того, щоб висувати хибні звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", - заявив Канаані.
Він також "категорично заперечив" передачу Іраном зброї до росії для війни в Україні.
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Стати на бік України. Дедалі частіше такі заяви лунають серед ізраїльських високопосадовців. Бо цій країні дедалі складніше зберігати нейтралітет у війні росії проти України. І точкою неповернення стала співучасть Ірану на боці москви.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з іранським колегою Хосейном Амір-Абдоллахіаном. Розмова відбулася з ініціативи Ірану. Кулеба заявив, що вимагав від Ірану негайно припинити постачання зброї до росії