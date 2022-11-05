Окупанти не готові до зими та скаржаться на погане забезпечення: перехоплення розмови [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські війська не мають відповідного обладнання та забезпечення для зими. Вороги скаржаться на постійні обстріли та велику кількість поранених.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
У перехопленій розмові російський військовий, який зараз знаходиться у Луганській області, розповів про безперспективність подальших воєнних дій росії.
Окупант зазначив, що українські захисники постійно обстрілюють їх позиції артилерією. Також ЗСУ застосовують дрони для розвідки та атак.
"Бачиш дрон летить. Х**к яєчко скидають на тебе. Бум! Чотири особи 300-і", - сказав окупант.
При цьому він скаржиться, що українські війська мають краще обладнання та забезпечення, а російська армія не готова до зими.
"Я тобі більше скажу. У них на багато-багато краще, ніж у нас. Вони 8 років окопувалися тут, а їм пох*ю на цю зиму! У них тепляки (тепловізори - ред.), ночники. А у нас ніх*я", - зазначив окупант.
Також солдат скаржиться, що російська артилерія погано працює, тому часто б'є по самих окупантах.
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