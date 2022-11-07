Чому разом зі світлом в Україні зникає зв'язок [ Редагувати ]
Громадяни України скаржаться, що разом з відключеннями світла зникає мобільний зв'язок. Причина в тому, що робота вишок зв'язку також залежить від електропостачання.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.
У відомстві зазначають, що обладнанню необхідне постійне живлення. Для того щоб забезпечити стабільне функціонування, оператори застосовують батареї. В умовах відключення світла вони можуть забезпечити роботу на 4-5 годин.
"Тому, коли електроенергію вимикають надовго, акумулятори не встигають перезарядитись", - зазначають у КМВА.
При цьому найбільш проблемним є функціонування мобільного інтернету, оскільки мережа зазнає значного навантаження при переході абонентів з домашнього Wi-Fi під час відключення електропостачання. Це впливає на швидкість.
"Однак, незважаючи на це, абсолютна більшість українських мереж зв'язку зберігає свою функціональність. Вони дозволяють телефонувати або надсилати SMS", - додають у відомстві.
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