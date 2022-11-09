Над Чорним морем сили ППО збили ракету [ Редагувати ]
За минулу добу, 8 листопада, окупанти атакували ракетою Одеську область. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ціль.
Із застосуванням авіації зі сторони Чорного моря противник спрямував по узбережжю Одеської області Х-31, яку випустив з літака Су-30.
Силами ППО російську ракету було знищено над водою.
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