"В окопах чекати ворога не будемо": у ЗСУ попередили окупантів про пекло [ Редагувати ]
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повністю готові до можливого наступу ворога с території білорусі та попередив окупантів.
"Угрупування військ, які боронять Україну у північній операційній зоні готуються до активної оборони на випадок повторного наступу російських окупаційних військ з території республіки білорусь", - йдеться в повідомленні.
Наєв також заявив, що в окопах окупантів чекати вже ніхто не буде.
"В окопах чекати ворога вже не будемо. Активне вогневе ураження для окупантів почнеться з моменту перетину державного кордону", - додав Наєв.
Також командувач Об’єднаних Сил попередив російські війська про пастку, яка їх чекає в Україні.
"Заміновані мости та автомагістралі, інженерні загородження у лісах та населених пунктах стануть для ворога пасткою", - сказав він.
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