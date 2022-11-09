Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повністю готові до можливого наступу ворога с території білорусі та попередив окупантів.

"Угрупування військ, які боронять Україну у північній операційній зоні готуються до активної оборони на випадок повторного наступу російських окупаційних військ з території республіки білорусь", - йдеться в повідомленні.

Наєв також заявив, що в окопах окупантів чекати вже ніхто не буде.

"В окопах чекати ворога вже не будемо. Активне вогневе ураження для окупантів почнеться з моменту перетину державного кордону", - додав Наєв.

Також командувач Об’єднаних Сил попередив російські війська про пастку, яка їх чекає в Україні.

"Заміновані мости та автомагістралі, інженерні загородження у лісах та населених пунктах стануть для ворога пасткою", - сказав він.