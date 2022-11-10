Українські захисники обережно звільняють окуповані селища на Херсонщині. Вдячні жителів зі слізьми на очах та обіймами зустрічають наших воїнів.

Саме ЗСУ першими чують правду про загарбників і їх злочини на окупованих територіях. Місцеві обіймають військових і не вірять, що жахіття окупації закінчились. У мережі уже з'являються перші відео зі звільнених селищ.

"Це жах, скільки витримали", – каже жінка на відео.

На відео жителі селища Брускинське – вони не стримують емоцій та слів. Розповідають, що довелось пережити чимало. Окупанти не жаліли вогню і нищили селище, як наслідок – зруйновані домівки, втрачені життя, поламані долі.

Пів села хат попалили, 6 людей вбили. Одного узагалі не можемо знайти. Катували, це безлад, – розповіли люди.

У відповідь наші військові просять людей деякий час ще переходити в укриття, бо окупанти можуть знову стріляти. На що місцеві їм відповідають – "нічого – ще більше терпіли".