"Це був жах": люди на деокупованій Херсонщині зі сльозами зустрічають ЗСУ (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники обережно звільняють окуповані селища на Херсонщині. Вдячні жителів зі слізьми на очах та обіймами зустрічають наших воїнів.
Саме ЗСУ першими чують правду про загарбників і їх злочини на окупованих територіях. Місцеві обіймають військових і не вірять, що жахіття окупації закінчились. У мережі уже з'являються перші відео зі звільнених селищ.
"Це жах, скільки витримали", – каже жінка на відео.
На відео жителі селища Брускинське – вони не стримують емоцій та слів. Розповідають, що довелось пережити чимало. Окупанти не жаліли вогню і нищили селище, як наслідок – зруйновані домівки, втрачені життя, поламані долі.
Пів села хат попалили, 6 людей вбили. Одного узагалі не можемо знайти. Катували, це безлад, – розповіли люди.
У відповідь наші військові просять людей деякий час ще переходити в укриття, бо окупанти можуть знову стріляти. На що місцеві їм відповідають – "нічого – ще більше терпіли".
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