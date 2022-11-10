Іран пригрозив Німеччині "твердою відповіддю" [ Редагувати ]
У Міністерстві закордонних справ Ірану попередили Німеччину щодо її втручання в ситуацію з протестами в Ісламській Республіці. Міністр Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що відповідь Тегерана буде "твердою та пропорційною".
Про це повідомляє іранське новинне агентство IFP News.
Таку відповідь від іранського уряду дістала заява міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка висловила підтримку протестам в Ірані і заявила, що наступного тижня Європейський Союз домагатиметься нових санкцій проти Тегерана.
"Провокаційна, інтервенціоністська та недипломатична позиція не є ознакою витонченості та мудрості. Підрив старих зв’язків має довгострокові наслідки. Німеччина може вибрати взаємодію для вирішення спільних проблем або протистояння", - попередив Амірабдоллахян.
Через висловлювання глави МЗС Німеччини Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Німеччини Ганса-Удо Музеля, щоб висловити протест проти позиції Берліна.
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